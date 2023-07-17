Фёдоров: когда я пришёл в ЦСКА, то два года служил. Да, играл в хоккей, так получилось

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, что отслужил в армии, будучи игроком армейского клуба.
«В Советском Союзе и России правила отличаются. Когда я был молодым игроком и пришёл в ЦСКА в 16 лет, то с 18 до 20 лет я служил два года. Да, я играл в хоккей, так получилось. Всё остальное вы уже знаете, тут сложно что-то добавить. Как Иван уже сказал: «Случилось, как случилось». Мы можем много умных доводов привести, но никто не знает, как это всё случилось, кроме Ивана и тех людей, с кем он работал в этом направлении. Лично я тоже наблюдал за всем этим и прожил через те же эмоции, что и обыкновенные болельщики. Я очень рад, что Иван прошёл эту школу, что он жив, здоров, что он с нами и будет заниматься своим любимым делом», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
- 17 июля 2023
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