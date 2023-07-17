«Есть слухи, что со мной расстались из-за травмы». Якупов — об уходе из «Авангарда»

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о своём уходе из «Авангарда», за который выступал последние три сезона.

«Не думал, что с «Авангардом» будут какие-то проблемы. Уже по ходу плей-офф у нас был какой-то диалог через моего агента, но далеко это не зашло, мы оставили это на период после плей-офф. Никакой конкретики не было. У меня не было желания расставаться, но во время плей-офф мне не хотелось заниматься делами. Хотел после сезона спокойно сесть и обо всём договориться, мне дали понять, чтобы немножко подождал, потом всё решим. А клуб делал акцент на Толчинского, Грицюка и Ткачёва, чтобы подписать их в первую очередь. Потом поменялось руководство клуба, игроки стали уходить, всё поменялось. Случилось как случилось.

Не намекали, что в ходе сезона из-за травмы потерял слишком много времени? Да, я пропустил пять месяцев, но намёка такого не было. Я же не на улице палец сломал! Производственная травма, шайба в меня попала, палец раздробило. И я не намекал им на первую, неудачную операцию. Это стало понятно лишь через несколько месяцев, когда реабилитация никуда не шла. Поэтому так долго лечили. Но есть такие слухи, что со мной расстались из-за травмы. Есть же и медицинский персонал, хирурги, производящие операцию. Человеческий фактор. Но клуб всё равно сделал всё возможное, чтобы меня вылечить, работали каждый день, прикладывали усилия. И через месяц после второй операции я вышел играть», — сказал Якупов в интервью «ТИ-Спорт».

В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.