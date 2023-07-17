«У всех ребят были слёзы на глазах». Яковлев — о первом матче возрождённого «Локомотива»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев вспомнил первый матч ярославского «Локомотива» после авиакатастрофы 2011 года.

«Лучше бы, конечно, той катастрофы не было. Тяжёлая трагедия для всего хоккейного мира. Был шок. Ярославль — хоккейный город, который очень тяжело переживал эту трагедию. Было непросто, когда в каждом ресторане, на памятниках, — везде были фотографии команды. Был шокирован той атмосферой, которая царила в городе.

Конечно, из-за этого была определённая ответственность. Как сейчас помню, первый матч возрождённой команды мы играли дома с «Нефтяником» из Альметьевска. Включили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Посмотрел по сторонам: у всех ребят были слёзы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов «Нефтянику», который был лидером чемпионата. Мотивация была сумасшедшая. У нас все были молодые пацаны, и мы вышли и с горящими глазами просто проехались локомотивом», — сказал Яковлев в интервью «Газете.Ru».

7 сентября 2011 года самолёт Як-42 разбился при наборе высоты, выполняя рейс в Минск на стартовый матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» должен был сыграть с местным «Динамо». В авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту игроки, тренеры и члены персонала «Локомотива».