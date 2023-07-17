КХЛ назвала клубы, которые сыграют свои 1000-е матчи в новом сезоне
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В сезоне-2023/2024 до отметки в 1000 игр доберутся четыре клуба Континентальной хоккейной лиги — «Локомотив», «Трактор», «Барыс» и «Торпедо». Ярославцы и челябинцы разменяют тысячу в первый день зимы, а вот представителям Астаны и Нижнего Новгорода придётся подождать практически до конца регулярного чемпионата.
1 декабря 2023 года
«Сочи» — «Локомотив»;
«Трактор» — «Динамо» Москва;
8 февраля 2024
«Барыс» — СКА;
20 февраля 2024-го
«Спартак» — «Торпедо».
Прямо сейчас в клубе клубов-тысячников состоит семёрка команд КХЛ: «Металлург» Магнитогорск, СКА, «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо» Москва.
Напомним, сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября матчем открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» в Москве.
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