КХЛ назвала клубы, которые сыграют свои 1000-е матчи в новом сезоне

В сезоне-2023/2024 до отметки в 1000 игр доберутся четыре клуба Континентальной хоккейной лиги — «Локомотив», «Трактор», «Барыс» и «Торпедо». Ярославцы и челябинцы разменяют тысячу в первый день зимы, а вот представителям Астаны и Нижнего Новгорода придётся подождать практически до конца регулярного чемпионата.

1 декабря 2023 года

«Сочи» — «Локомотив»;

«Трактор» — «Динамо» Москва;

8 февраля 2024

«Барыс» — СКА;

20 февраля 2024-го

«Спартак» — «Торпедо».

Прямо сейчас в клубе клубов-тысячников состоит семёрка команд КХЛ: «Металлург» Магнитогорск, СКА, «Ак Барс», ЦСКА, «Авангард», «Салават Юлаев», «Динамо» Москва.

Напомним, сезон-2023/24 КХЛ стартует 1 сентября матчем открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» в Москве.