Яковлев рассказал, почему решил покинуть систему «Нью-Джерси» и вернуться в Россию

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал о причинах ухода из системы «Нью-Джерси Дэвилз» и возвращения в Россию в 2019 году.

«По поводу «Нью-Джерси» скажу так: если вернуться назад, я всё сделал бы точно так же. Ни о чём не жалею. Да, двусторонний контракт… Были нюансы, которые я тогда не совсем понимал. Если бы контракт был односторонний, было бы намного проще, и, думаю, я бы гораздо больше игр сыграл.

Считаю, что провёл сезон в США достаточно неплохо. Затем «Металлург» предложил мне хороший контракт и не мог ждать, поэтому я принял решение всё-таки поехать домой и продолжить карьеру в родном клубе», — сказал Яковлев в интервью «Газете.Ru».

Яковлев провёл в НХЛ в составе «Нью-Джерси» сезон-2018/2019, где в 25 матчах набрал 7 (2+5) результативных баллов.