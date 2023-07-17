Главный тренер «Северстали» Козырев: результаты будут уже в этом сезоне, нет сомнений

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился ожиданиями от будущего сезона КХЛ.

«Мы провели хорошую кропотливую работу по комплектованию. У нас целая россыпь молодых талантов. Мы их всех очень хорошо знаем. Просто так мы их сюда не брали. Это всё были целенаправленные обмены. Задача тренерского штаба – дать им возможность прогрессировать. Надеемся, что они реализуют в нашей команде свой талант и потенциал.

Основная работа проведена. Возможно приобретение одного защитника. В целом формирование закончено.

Когда ждать результат? Результаты будут уже в этом сезоне. Ребята заиграют уже в этом сезоне – в этом нет сомнений. Первостепенная задача – попадание в плей-офф.

Я уже был главным тренером в «СКА-Неве». Я опираюсь на тот опыт. Наша подготовка заключается в отработке модели игры в сезоне: скоростной, комбинационный хоккей, контроль шайбы. Упражнения построены именно на этой специфике», — приводит слова Козырева сайт «Северстали».

Напомним, Андрей Козырев был назначен главным тренером «Северстали» в начале мая 2023 года. На этом посту он сменил Андрея Разина, который перешёл в «Металлург».