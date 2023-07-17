«Разгар «конфликта» Сопина и Кудашова». «Динамо» необычно анонсировало переход Ожиганова

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале оригинально анонсировала скорый переход защитника Игоря Ожиганова. Бело-голубые использовали отрывок с двумя персонажами киновселенной Марвел и «Стражей Галактики» — енотом Ракетой и антропоморфным деревом Грутом.

На видео Грут протягивает Ракете фотографию, пока енот ругается на него. На фотографии изображён экс-защитник СКА Игорь Ожиганов.

«Зафиксировали разгар «конфликта» Сопина и Кудашова! Сопин — гений! (с)» — говорится в сообщении.

Напомним, в 62 матчах регулярки 30-летний защитник набрал 37 (11+26) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Ожиганова 7 (2+5) результативных баллов. СКА уступил в полуфинале плей-офф КХЛ ЦСКА со счётом 2-4 в серии.