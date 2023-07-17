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Генменеджер КХЛ о чешском новичке «Лады»: он не сбежит, как игроки из Финляндии или Швеции

Генменеджер КХЛ о чешском новичке «Лады»: он не сбежит, как игроки из Финляндии или Швеции
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Генеральный менеджер одного из клубов КХЛ, давший комментарий на условиях анонимности, высказался о переезде чешского нападающего Остапа Сафина в «Ладу».

«Слежу за Сафиным с тех пор, как он играл за Чехию на чемпионате мира до 20 лет. Несколько лет назад даже был какой-то контакт с ним. В то время Остап мечтал о карьере в НХЛ, но ничего не вышло. Всё изменилось, когда он вернулся в Европу. Вингер нам сейчас не нужен, но некоторые коллеги в нём были очень заинтересованы. С деньгами проблем не будет.

Русское происхождение Сафина? О чём разговор, он наш парень. Он родился в Чехии, но в русской семье. У него не будет проблем ни с адаптацией, ни со знанием языка. Но самое главное — у парня русский менталитет. Во всяком случае, он не сбежит, как игроки из Финляндии или Швеции. Он останется здесь, он выполнит контрактные обязательства», — приводит слова генменеджера iSport.cz.

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