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Генменеджер из КХЛ рассказал о проблемах при попытках подписать игроков с русскими корнями

Генменеджер из КХЛ рассказал о проблемах при попытках подписать игроков с русскими корнями
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Генеральный менеджер одного из клубов Континентальной хоккейной лиги, давший комментарий на условиях анонимности, рассказал о проблемах, возникающих при попытках подписать игроков с русскими корнями. Ранее специалист высказался о переезде чешского нападающего Остапа Сафина в «Ладу».

«Таких хоккеистов у нас в клубе особо не бывает. Это ребята, которые родились за границей в русских семьях. Или они переехали туда в юном возрасте вместе с родителями. Их довольно много — в Центральной Европе, в Скандинавии… К сожалению, соотечественники родом, например, из Финляндии к нам сейчас не хотят приезжать. На них влияют образование и местная пропаганда. Честно говоря, с чешскими русскими такой проблемы нет», — приводит слова генменеджера iSport.cz.

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