The Hockey News: Тарасенко слишком талантлив, ситуация не идеальна для него как бизнесмена

Журналист The Hockey News Адам Прото высказался о ситуации с нападающим Владимиром Тарасенко, который находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Он мог бы присоединиться к «Харрикейнз» или, возможно, к «Оттаве», но команды, находясь в условиях ограниченного места под потолком зарплат, могут предложить 31-летнему хоккеисту ограниченные предложения сроком на один-два года. Это позволит ему получить более крупную заработную плату после роста потолка зарплат НХЛ по окончании сезона-2023/2024.

Будет интересно посмотреть, какие команды активизируются и либо освободят место под потолком зарплат для Тарасенко, либо убедят его согласиться на меньшую сумму прямо сейчас в надежде заработать больше через год или два. Тарасенко слишком талантлив, чтобы так долго оставаться на свободном рынке, но он находится в ситуации, которая может быть не идеальной для него как бизнесмена», — приводит слова Прото The Hockey News.