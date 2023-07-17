«В России будет получать в три раза больше». Чешский журналист оценил переезд Сафина в КХЛ

Чешский журналист iSport.cz Владимир Раус поделился мыслями о переезде нападающего Остапа Сафина в «Ладу».

«24-летний вингер по-прежнему является очень интересным игроком, даже если его карьера развивается немного медленнее, чем ожидалось. В марте «Спарта» объявила о продлении контракта Сафина. Но она продолжала рассчитывать на него в основном как на игрока третьего или четвёртого звена. Молодому игроку это очень не понравилось. В Тольятти у него будет совсем другая роль.

В этом году «Лада» вернулась в Континентальную лигу, из которой была исключена пять лет назад. Клуб получает финансовую поддержку от известной автомобильной компании, но до сих пор считается одним из самых бедных во всей лиге. Это соответствует качеству состава, состоящего в основном из неопытной молодёжи и игроков, от которых отказались другие команды. В такой компании Сафин должен играть чопорно. С другой стороны, Тольятти не так уж и беде, чтобы не заплатить за своё новое приобретение. Ходят слухи, что в России чешский нападающий будет получать до трёх раз больше, чем в «Спарте».

Судьба Сафина поразительно напоминает жизненный путь другого чешского хоккеиста с русскими корнями Дмитрия Яшкина. Остап тоже имеет двойное гражданство и всегда был склонялся к исторической родине. Как и его коллега, который старше на шесть лет, он также говорил дома исключительно по-русски. При каждой возможности он ездил в Россию, чтобы навестить своих родственников. А когда ему не удалось закрепиться в НХЛ, он поселился на родине своих родителей.

С точки зрения клуба, приобретение Сафина имеет ещё одно большое преимущество для российской команды. В последние годы в КХЛ сложилось так, что в каждой команде могут играть максимум пять иностранцев. Перед предстоящим сезоном лимит ужесточили. С августа разрешено иметь в составе только трёх легионеров. Уроженец Чехии с российским паспортом не входит в их число.

Для Тольятти это не экзистенциальная проблема. Пока в составе команды значатся только хоккеисты из России и Беларуси, они вписываются в лимит. Для более богатых клубов ужесточение лимита вызывает гораздо больше сложностей. Например, СКА несколько дней назад сообщил, что канадский нападающий Лайпсик подал заявление на получение российского гражданства. Если всё удастся, одно место в списке легионеров освободится для богатой команды.

Однако оформление гражданства для иностранцев — дело довольно дорогое и длительное. В основном этим занимаются крупные клубы, которые могут доплачивать и ждать. Меньшие команды обычно выбирают другой маршрут. Они ищут на рынке игроков, у которых с рождения есть российский паспорт.

Словом, через призму России Сафин — идеальный кандидат в Континентальную лигу..." — говорится в сообщении.