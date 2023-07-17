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Daily Faceoff назвал пять лучших по ценности игроков, оставшихся на рыке свободных агентов

Daily Faceoff назвал пять лучших по ценности игроков, оставшихся на рыке свободных агентов
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Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис составил топ-5 лучших по ценности хоккеистов, оставшихся на рынке свободных агентов.

В рейтинг попал нападающий Сэм Ганье, проведший последний сезон в «Виннипег Джетс». Сейчас правому вингеру, который также может сыграть и в центре, 33 года. В сезоне-2022/2023 он получал $ 750 тыс. AFP Analytics прогнозирует ему кэпхит $ 917 348. Другой центрфорвард в списке — 38-летний Эрик Стаал. В минувшем сезоне, выступая за «Флориду Пантерз», хоккеист также получал $ 750 тыс. По версии AFP Analytics, он может получить контракт практически на $ 949 тыс.

Ещё один правый крайний нападающий — экс-игрок «Детройт Ред Уингз» Алекс Чиассон. 32-летний форвард, заработавший за прошлый чемпионат $ 750 тыс., претендует на кэпхит почти $ 942 тыс.

В топе также оказались два левых вингера. Первый — 28-летний экс-форвард «Питтсбург Пингвинз» Дэнтон Хайнен. За минувший сезон канадец заработал $ 1 млн. Теперь, как сообщает AFP Analytics, Хайнен может получить контракт с кэпхитом почти $ 2,453 млн. Второй — 26-летний бывший нападающий «Колорадо Эвеланш» Денис Мальгин, в сезоне-2022/2023 получавший $ 750 тыс. Теперь AFP Analytics прогнозирует ему кэпхит примерно $ 1,48 млн.

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