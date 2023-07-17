«Витязь» объявил о переходе опытного форварда «Сочи», проведшего в клубе семь сезонов
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«Витязь» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 31-летним российским нападающим Никитой Точицким.
Отмечается, что соглашение с опытным форвардом подписано на один сезон.
Напомним, последние семь лет Точицкий защищал цвета «Сочи». В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил две шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 баллов.
Примечательно, что дебют Точицкого в Континентальной хоккейной лиге состоялся именно за «Витязь». Это произошло в сезоне-2011/2012. Всего в КХЛ нападающий принял участие в 428 встречах, в которых записал на свой счёт 129 (43+86) результативных баллов.
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