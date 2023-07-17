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Выход Овечкина на 2-е место в списке снайперов НХЛ — в топе лучших событий от NHL Network

NHL Network на официальной странице в «Твиттере» составило топ-5 лучших событий сезона-2022/2023 в Национальной хоккейной лиге.

На втором месте расположилось успешное выступление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. NHL Network отметило выход капитана «столичных» на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Алекс Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 802 гола, и обошёл Горди Хоу по количеству шайб за всю историю.

Историческая погоня Великой восьмёрки за мистером Хоккеем занимает вторую позицию в нашем списке лучших моментов прошлого сезона!» — говорится в сообщении.

Отметим, что на пятом месте оказалось рекордное количество побед в регулярке клубом «Бостон Брюинз», на четвёртом — победные голы форварда «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачука в плей-офф. Третьим стало потрясающее выступление капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Первое место пока не называется.