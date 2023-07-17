Московское «Динамо» объявило, что Джордан Уил и Игорь Ожиганов присоединились к команде

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале объявило о приезде двоих хоккеистов.

К команде присоединились канадский нападающий Джордан Уил и российский защитник Игорь Ожиганов. Последний только сегодня перешёл из СКА в московский клуб. Пресс-служба бело-голубых по этому случаю засняла приезд Уила и Ожиганова.

«+2 на сборах», — говорится в сообщении.

Кроме того, динамовцы выложили фотографию обоих игроков.

«Новоприбывшие», — подписан пост.

Напомним, Ожиганов является воспитанником «Белых Медведей». В МХЛ он выступал за «Красную Армию». Защитник является обладателем Кубка Харламова в сезоне-2010/2011. Игорь дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА в сезоне-2010/2011. Он также выступал за «Амур» и «Сибирь». В мае 2018 года Ожиганов подписал контракт с клубом НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс». Защитник провёл в североамериканской лиге 53 матча, набрал 7 (3+4) очков. Сезон-2019/2020 он начал в составе «Ак Барса», в ноябре в результате обмена перешёл в СКА. Вместе со сборной России Игорь стал серебряным призёром чемпионата мира – 2012, а также принимал участие в международном турнире в 2021 году. Всего в Континентальной хоккейной лиге защитник провёл 615 матчей и набрал 222 (68+157) очка при показателе полезности «+91».