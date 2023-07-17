Новиков: авторитет Овечкина давил на Кузнецова, ему надо стать, как Ови, в другой команде

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал ситуацию с российским нападающим Евгением Кузнецовым. Ранее появилась информация, согласно которой форвард запросил обмен из «Вашингтон Кэпиталз». Кроме того, Новиков рассказал об опыте совместной работы с Кузнецовым.

«С Евгением Кузнецовым мы вместе работали в молодёжной сборной России на чемпионате мира в Баффало. Он произвёл хорошее впечатление, человек с юмором. Уже тогда было видно, что это перспективный игрок и мастер. А кто такой мастер? [Тот, кто] может сделать то, чего не может другой, и ещё красиво. Кузнецов на крепкую четвёрку, честно отыграл в «Вашингтоне». Под хорошим влиянием Александра Овечкина он в каких-то ситуациях больше играл на партнёра, чем должен был играть на себя.

Сейчас у Кузнецова очень сложный момент в жизни — и переход в другой клуб, и возраст уже влияет. Самое главное, к чему он должен готовиться: в любой команде будет тяжелее, чем было. И надо будет прилагать намного больше усилий, чтобы находиться на том же уровне, что в «Вашингтоне». Для него это Рубикон — сможет ли работать ещё больше и быть ещё злее. Сможет ли себя зажать и поднять на ещё более высокую ступень. Мне интересна эта драматургия. Кузнецов — талантливый парень, который своей игрой радует партнёров и зрителей. Но каждый год в НХЛ — это новое испытание, и нельзя со старым багажом входить в новый сезон.

Авторитет Овечкина всё-таки давил, а ему нужно пойти в команду, где он сам должен стать таким, как Овечкин, и доказать, что является лидером и может вести за собой. Это будет сделать непросто. Несмотря на то что Кузнецов — балагур и шутник, думаю, что он ранимый человек. Не может прийти в любую команду и стукнуть там кулаком по столу, он более скромный и воспитанный. А сейчас ему надо стать понаглее. Мы желаем Жене принять правильное решение, сжать кулаки и ринуться вперёд», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Отметим, что контракт Кузнецова будет действовать ещё два сезона. По этому соглашению российский нападающий зарабатывает $ 7,8 млн в год.