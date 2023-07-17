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Хоккейное московское «Динамо» сделало подарок главному тренеру футбольных динамовцев

Хоккейное московское «Динамо» сделало подарок главному тренеру футбольных динамовцев
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Хоккейный клуб «Динамо» Москва сделал подарок главному тренеру футбольных динамовцев Марцелу Личке. Сегодня, 17 июля, чешскому наставнику исполнилось 46 лет. Хоккейная команда по такому случаю подарила Личке джерси с фамилией тренера и игровым номером — 46.

«Марцелу Личке — от ХК «Динамо»! Передали подарок для главного тренера футбольных одноклубников! Ещё раз поздравляем и ждём на хоккее», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале бело-голубых.

Напомним, Личка стал главным тренером «Динамо» по завершении сезона-2022/2023. Москвичи закончили прошлый сезон РПЛ на девятой позиции. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.

«Динамо» начнёт новый сезон чемпионата России 21 июля, когда встретится на домашнем стадионе с «Краснодаром».

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