Хоккейное московское «Динамо» сделало подарок главному тренеру футбольных динамовцев

Хоккейный клуб «Динамо» Москва сделал подарок главному тренеру футбольных динамовцев Марцелу Личке. Сегодня, 17 июля, чешскому наставнику исполнилось 46 лет. Хоккейная команда по такому случаю подарила Личке джерси с фамилией тренера и игровым номером — 46.
«Марцелу Личке — от ХК «Динамо»! Передали подарок для главного тренера футбольных одноклубников! Ещё раз поздравляем и ждём на хоккее», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале бело-голубых.
Напомним, Личка стал главным тренером «Динамо» по завершении сезона-2022/2023. Москвичи закончили прошлый сезон РПЛ на девятой позиции. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков.
«Динамо» начнёт новый сезон чемпионата России 21 июля, когда встретится на домашнем стадионе с «Краснодаром».
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