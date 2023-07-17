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Капитан «Металлурга»: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, это вопрос времени

Капитан «Металлурга»: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, это вопрос времени
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Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мыслями о том, побьёт ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вечный рекорд Уэйна Гретцки. Кроме того, хоккеист поделился мыслями об игре против капитана «столичных». Они пересекались, когда Яковлев выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».

«Против Евгения Малкина я не играл, к сожалению, а против Овечкина играл. Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться. Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идёт за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону, и за счёт этого команда тоже мотивируется, максимально помогает ему и благодаря этому становится лучше.

Думаю, да — Овечкин сможет [побить рекорд], и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Отметим, что Овечкин отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (822 против 894).

Что думают звёзды НХЛ о погоне Овечкина:
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«Один из самых смертоносных снайперов». Овечкин теперь в одном ряду с Гретцки и Хоу «Один из самых смертоносных снайперов». Овечкин теперь в одном ряду с Гретцки и Хоу
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