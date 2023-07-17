Капитан «Металлурга»: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки, это вопрос времени

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мыслями о том, побьёт ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вечный рекорд Уэйна Гретцки. Кроме того, хоккеист поделился мыслями об игре против капитана «столичных». Они пересекались, когда Яковлев выступал за «Нью-Джерси Дэвилз».
«Против Евгения Малкина я не играл, к сожалению, а против Овечкина играл. Тяжело, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться. Каждый сезон у Овечкина очень сильная мотивация, потому что он идёт за рекордом. Все следят за ним, болеют за него. Он хорошо готовится к каждому сезону, и за счёт этого команда тоже мотивируется, максимально помогает ему и благодаря этому становится лучше.
Думаю, да — Овечкин сможет [побить рекорд], и это вопрос времени. Будем все болеть за него, чтобы это случилось как можно раньше», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».
Отметим, что Овечкин отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (822 против 894).
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36
-
22:22
-
21:58
-
21:51
-
21:21
-
20:55
-
20:38
-
20:16
-
20:03
-
19:38
-
19:20
-
18:54
-
18:19
-
17:56
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
16:55
-
16:53
-
16:31
-
16:28
-
15:50
-
15:42
-
15:27
-
15:11
-
14:51
-
14:30
-
14:20
-
14:09
-
14:01
-
13:56