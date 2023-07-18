«Флорида» продлила контракты с двумя защитниками

«Флорида Пантерз» заключила новые соглашения с двумя защитниками, сообщает CapFriendly.

«Пантеры» продлили контракт с 26-летним игроком обороны Кейси Фицджеральдом. С защитником заключено однолетнее двустороннее соглашение на сумму $ 775 тыс. Кроме того, «Флорида» продлила контракт 22-летнего канадца Джона Людвига. С защитником подписали двусторонний договор на два года с кэпхитом $ 775 тыс. и на общую сумму $ 1,55 млн.

Напомним, Фицджеральд стал игроком «Флориды» в минувшем сезоне, в ходе чемпионата его обменяли из «Баффало Сэйбрз». За «пантер» американский хоккеист успел сыграть четыре матча в регулярке, не набрав результативных баллов при общем показателе полезности «-1». Фицджеральд также сыграл в двух встречах плей-офф, не отметившись очками при суммарном коэффициенте полезности «-1».