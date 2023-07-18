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Барбашёв провёл свой день с Кубком Стэнли на яхте, там же был Тарасенко

Барбашёв провёл свой день с Кубком Стэнли на яхте, там же был Тарасенко
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв провёл свой день с Кубком Стэнли на яхте, сообщает журналист Филипп Причард на своей странице в «Твиттере».

Хоккеист со своей семьёй отпраздновал победу в плей-офф Национальной хоккейной лиги на яхте в Майами. Помимо Барбашёва, там оказался другой российский форвард — Владимир Тарасенко. Хоккеист там также был с семьёй.

Фото: Социальные сети Филиппа Причарда

Напомним, россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».

Ранее Тарасенко и Барбашёв сделали совместное фото с трофеем.

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