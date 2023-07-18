Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с олимпийским чемпионом Гусевым

Российский нападающий Никита Гусев стал игроком московского «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

Минувший сезон нападающий провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.