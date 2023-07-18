Московское «Динамо» анонсировало переход Никиты Гусева отрывком из «Смурфиков»

Московское «Динамо» в официальном телеграм-канале анонсировало подписание 30-летнего нападающего Никиты Гусева. Пресс-служба москвичей выложила отрывок из фильма «Смурфики».

На видео гусь перебирает карточки: с приготовленной уткой, с символикой «Анахайм Дакс» и новостью о том, что нападающий Эрик О'Делл может стать игроком СКА или «Локомотива». С каждой карточкой птица говорит «утка». Четвёртой карточкой оказалось фото Никиты Гусева. В этот момент утка сказала: «Гусь!»

«Резко захотелось «Смурфиков» пересмотреть», — говорится в сообщении.

Напомним, минувший сезон нападающий провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.