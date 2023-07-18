The Athletic: мы уже видели некоторый регресс у Малкина, даже Кросби выглядел уставшим

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мыслями о лидерах «Питтсбург Пингвинз» — Евгении Малкине и Сидни Кросби.
«Некоторые вещи не меняются.
Сейчас «Пингвинз» нужно, чтобы Сидни Кросби и Евгений Малкин были такими же продуктивными, как и в прошлом сезоне, чтобы выйти в плей-офф. Они могут сделать это? Конечно. Слишком ли много — требовать этого, учитывая, что Малкину скоро исполнится 37, а Кросби — 36? Да, это так.
Я никогда не ставил против них, но в какой-то момент они притормозят. У Малкина мы уже видели некоторый регресс. Даже Кросби выглядел (по понятным причинам) уставшим в последний месяц сезона. Это вопрос времени. Некоторая глубина в атаке действительно помогла бы. Или просто возьмите Эрика Карлссона, который облегчает всем работу, когда дело доходит до забивания голов», — приводит слова Йохе The Athletic.
- 18 июля 2023
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57
-
08:35
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36
-
22:22
-
21:58
-
21:51
-
21:21
-
20:55
-
20:38
-
20:16
-
20:03
-
19:38