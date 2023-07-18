The Athletic: мы уже видели некоторый регресс у Малкина, даже Кросби выглядел уставшим

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мыслями о лидерах «Питтсбург Пингвинз» — Евгении Малкине и Сидни Кросби.

«Некоторые вещи не меняются.

Сейчас «Пингвинз» нужно, чтобы Сидни Кросби и Евгений Малкин были такими же продуктивными, как и в прошлом сезоне, чтобы выйти в плей-офф. Они могут сделать это? Конечно. Слишком ли много — требовать этого, учитывая, что Малкину скоро исполнится 37, а Кросби — 36? Да, это так.

Я никогда не ставил против них, но в какой-то момент они притормозят. У Малкина мы уже видели некоторый регресс. Даже Кросби выглядел (по понятным причинам) уставшим в последний месяц сезона. Это вопрос времени. Некоторая глубина в атаке действительно помогла бы. Или просто возьмите Эрика Карлссона, который облегчает всем работу, когда дело доходит до забивания голов», — приводит слова Йохе The Athletic.