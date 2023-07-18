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Дмитрий Яшкин выложил совместную фотографию с Александром Овечкиным

Дмитрий Яшкин выложил совместную фотографию с Александром Овечкиным
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Чешский нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в своём телеграм-канале выложил фото с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Заключительная тренировка перед отъездом», — говорится в сообщении.

Напомним, Яшкин и Овечкин являются хорошими приятелями, ещё позапрошлым летом появлялись видео с их совместного отпуска. Хоккеисты выступали вместе в сезоне-2018/2019 за «Вашингтон». Кроме того, оба в разное время играли за московское «Динамо».

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. В новом сезоне клуб продлил контракт с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

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