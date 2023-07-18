«Овечкин — Тор, Гретцки — Супермен». Издание из США сравнило игроков НХЛ с супергероями
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Издание BarDown на своей странице в «Твиттере» сравнило 10 игроков Национальной хоккейной лиги с супергероями вселенных DC Comics и Marvel.
В список попало трое россиян. Так, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сравнили со скандинавским богом грома Тором. Легендарного форварда «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка сопоставили с магом Доктором Стрэнджем. Наконец, голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский удостоился сравнения с Человеком-пауком.
В список со сравнениями также попали Коннор Макдэвид (Флэш), Уэйн Гретцки (Супермен), Фил Кессел (Железный человек), Радко Гудас (Халк), Остон Мэттьюс (Соколиный глаз), Джо Павелски (Капитан Америка), а также Джонни Годро (Человек-муравей).
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