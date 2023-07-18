Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов впервые высказались после перехода в «Динамо»

Нападающий Никита Гусев и защитник Игорь Ожиганов дали первые комментарии после перехода в московское «Динамо».

— Привет, динамовцы! Я Никита Гусев.

— А я Игорь Ожиганов. Мы рады присоединиться к команде. Впереди у нас много работы на сборах.

— Увидимся на хоккее! — приводит слова игроков официальный телеграм-канал москвичей.

Напомним, сегодня, 18 июля, Гусев подписал контракт с «Динамо». Вчера, 17 июля, Ожиганов был обменян в московскую команду из СКА.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.