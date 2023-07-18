А. Юдин: Ожиганов в последнем плей-офф как-то потух

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что решение санкт-петербургских армейцев обменять Игоря Ожиганова в московское «Динамо» стало абсолютно верным.
«Ожиганов — достаточно сильный защитник, который здорово умеет помогать атаке, но, как говорится, годы берут своё. В былые сезоны Игорь приносил немало пользы СКА, а вот в последнем плей-офф как-то потух. Особенно это было заметно в серии с ЦСКА. На таком высоком уровне атакующие таланты Ожиганова почти пропали, а вот ошибки в обороне никуда не делись. При этом у Игоря была очень солидная зарплата, одна из самых больших в команде. Скажу жёстко: он перестал её отрабатывать, поэтому обмен стал совершенно верным решением.
Сейчас в СКА достаточно много праворуких защитников, которые уже сейчас не слабее Ожиганова, а в перспективе — намного сильнее. При этом зарплаты у них гораздо более скромные. Так что этот обмен — просто бизнес и ничего личного. Такие разноплановые защитники, как Сергеев, Федотов и Земчёнок, помогут тренерам СКА без проблем заменить Ожиганова», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 18 июля 2023
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57
-
08:35
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36
-
22:22
-
21:58