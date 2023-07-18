А. Юдин: Ожиганов в последнем плей-офф как-то потух

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин считает, что решение санкт-петербургских армейцев обменять Игоря Ожиганова в московское «Динамо» стало абсолютно верным.

«Ожиганов — достаточно сильный защитник, который здорово умеет помогать атаке, но, как говорится, годы берут своё. В былые сезоны Игорь приносил немало пользы СКА, а вот в последнем плей-офф как-то потух. Особенно это было заметно в серии с ЦСКА. На таком высоком уровне атакующие таланты Ожиганова почти пропали, а вот ошибки в обороне никуда не делись. При этом у Игоря была очень солидная зарплата, одна из самых больших в команде. Скажу жёстко: он перестал её отрабатывать, поэтому обмен стал совершенно верным решением.

Сейчас в СКА достаточно много праворуких защитников, которые уже сейчас не слабее Ожиганова, а в перспективе — намного сильнее. При этом зарплаты у них гораздо более скромные. Так что этот обмен — просто бизнес и ничего личного. Такие разноплановые защитники, как Сергеев, Федотов и Земчёнок, помогут тренерам СКА без проблем заменить Ожиганова», — сказал Юдин «Чемпионату».