Новиков — о проблемах с контрактом: Федотов вправе решать свою судьбу сам, всё в его руках

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями о первых комментариях российского вратаря Ивана Федотова после службы в армии. Специалист также высказался о форме голкипера после года без профессионального хоккея. Кроме того, Новиков прокомментировал возможные проблемы Федотова с контрактом. У вратаря есть действующее соглашение в НХЛ, но он заключил соглашение с ЦСКА.
«При всём оптимизме это потеря спортивной формы, психологический удар по человеку. Поэтому я бы не стал кричать: «Ничего страшного. Подумаешь, год не играл». Это серьёзно. Тем не менее Федотов понимал, что армия — это не вечно и через год надо снова возвращаться в профессию. То, что ему там дали возможность тренироваться, — это тоже хорошо. Военные начальники с пониманием отнеслись к этой сложной ситуации, в которую попал вратарь.
Сейчас мы видим, что у Вани хорошее настроение, что он отдохнул. Сейчас он засучит рукава и начнёт опять работать. Федотов честно отдал долг стране и вправе решать свою судьбу сам. Всё в его руках. Действующий ли у него контракт с «Филадельфией», будут разбираться юристы и агенты. Самое главное, что год прошёл, и мы будем рады увидеть Ваню в форме любой команды. Желаем ему самого хорошего на льду и в жизни», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».
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