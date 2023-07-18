В «Авангарде» объяснили подписание контракта с 36-летним вратарём Ильёй Проскуряковым

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил подписание контракта с 36-летним вратарём Ильёй Проскуряковым. С опытным голкипером заключили однолетнее двустороннее соглашение. Прошлый сезон Проскуряков играл за челябинский «Трактор», за который провёл 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ. На счету 36-летнего российского вратаря были четыре шат-аута.
«Проскуряков — опытный и надёжный вратарь, сыгравший более 400 матчей в КХЛ. Отличается правильным отношением к делу, за счёт чего и выступает так долго на высшем уровне. Станет хорошим примером для наших молодых голкиперов, старшим товарищем и наставником. Кроме того, Илья может помочь «Омским Крыльям», а также в любой момент обеспечит надёжность в первой команде в ходе длинного марафона нового сезона», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал омичей.
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