В московском «Динамо» рассказали, мог ли клуб обменять Дмитрия Рашевского

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Дмитрия Рашевского.

«Проходила информация, что мы пытались обменять Рашевского? «Динамо» не искало и не рассматривало возможность расставания с Димой. Он для нас ключевой игрок команды. Суть истории заключается в том, что периодически некоторые клубы выходят на нас с запросом: «А что у вас с Рашевским? Доступен ли он для обменов?» Конечно, эти варианты иногда всплывают, но каждый раз мы даём отрицательный ответ и отказываемся от переговоров», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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