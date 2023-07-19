Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» рассказали, мог ли клуб обменять Дмитрия Рашевского

В московском «Динамо» рассказали, мог ли клуб обменять Дмитрия Рашевского
Комментарии

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Дмитрия Рашевского.

«Проходила информация, что мы пытались обменять Рашевского? «Динамо» не искало и не рассматривало возможность расставания с Димой. Он для нас ключевой игрок команды. Суть истории заключается в том, что периодически некоторые клубы выходят на нас с запросом: «А что у вас с Рашевским? Доступен ли он для обменов?» Конечно, эти варианты иногда всплывают, но каждый раз мы даём отрицательный ответ и отказываемся от переговоров», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
Как удалось подписать Гусева и все детали обмена со СКА. Интервью с генменеджером «Динамо»
Эксклюзив
Как удалось подписать Гусева и все детали обмена со СКА. Интервью с генменеджером «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023