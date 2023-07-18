«У меня было три сотрясения». Экс-игрок системы «Сан-Хосе» выступил с обвинением тренера

Бывший хоккеист системы «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Каут обвинил тренера из АХЛ, что тот заставлял хоккеиста драться в каждом матче.

«Однажды тренер указал на [форварда «Калгари Рэнглерс»] Адама Клапку. Вау, парень весит 230 фунтов, рост 6 футов 8 дюймов, и я должен драться с ним? Мой соотечественник вдобавок ко всему этому? Чёрт возьми, нет.

У меня было три сотрясения мозга и дважды травмировано плечо. Если бы я дрался с парнями, которых они выбрали для меня, я бы проиграл и всё равно получил травму. Он всё равно заставлял меня драться, это меня очень беспокоило.

Я бы подрался по любому уважительному поводу, без вопросов. Когда на матч проданы все билеты, ситуация накаляется. Или когда ты защищаешь товарища по команде. Но драться с кем-то только ради драки? Я выхожу на лёд, чтобы забивать голы», — приводит слова Каута Idnes.cz.