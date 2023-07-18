Плющев ответил на вопрос, что хоккеисты могут подсмотреть у фигуристов в плане катания

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что хоккеисты могут подсмотреть у фигуристов в плане катания.
«Подсматривают ли хоккеисты технику катанию у фигуристов? Когда зрительные рецепторы воспринимают что-то, то это нормально. Но насколько хоккеистам можно что-то подсмотреть у фигуристов — сказать сложно. Техника катания совершенно разная. Хоккеисты катаются на внешнем ребре, фигуристы — на внутреннем. У хоккеистов нет зубцов на коньках. Можно подсмотреть, например, постановку туловища, но с техникой катания будет проблематично.
В моей тренерской практике не было, что игрок смотрел на технику фигуристов. Но был у нас выдающийся советский хоккеист, который начинал карьеру как фигурист, — это Хелмут Балдерис. У него техника катания была своеобразная, он отличался», — сказал Плющев в интервью Legalbet.
Ранее Плющев остался недоволен новым правилом в КХЛ, согласно которому в матчах игрокам нельзя будет держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами.
- 18 июля 2023
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38
-
11:27
-
11:19
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:13
-
09:58
-
09:49
-
09:16
-
08:57
-
08:35
- 17 июля 2023
-
23:53
-
23:35
-
23:14
-
22:50
-
22:36