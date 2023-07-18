Плющев ответил на вопрос, что хоккеисты могут подсмотреть у фигуристов в плане катания

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что хоккеисты могут подсмотреть у фигуристов в плане катания.

«Подсматривают ли хоккеисты технику катанию у фигуристов? Когда зрительные рецепторы воспринимают что-то, то это нормально. Но насколько хоккеистам можно что-то подсмотреть у фигуристов — сказать сложно. Техника катания совершенно разная. Хоккеисты катаются на внешнем ребре, фигуристы — на внутреннем. У хоккеистов нет зубцов на коньках. Можно подсмотреть, например, постановку туловища, но с техникой катания будет проблематично.

В моей тренерской практике не было, что игрок смотрел на технику фигуристов. Но был у нас выдающийся советский хоккеист, который начинал карьеру как фигурист, — это Хелмут Балдерис. У него техника катания была своеобразная, он отличался», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

Ранее Плющев остался недоволен новым правилом в КХЛ, согласно которому в матчах игрокам нельзя будет держать шайбу больше трёх секунд в трапеции за своими воротами.