«Динамо» не хватало креатива». Коньков — о подписании москвичами Гусева и Ожиганова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков рассказал о подписании бело-голубыми Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.

«Я считаю, что подписание Гусева и Ожиганова — это усиление для «Динамо». И стоит рассматривать этих игроков с точки зрения, какую пользу они могут принести команде. Они оба уже заявили о себе, играли в сборной России и в НХЛ. И именно этого мастерства «Динамо» не хватало. И сейчас задача у главного тренера Кудашова — использовать их сильные стороны.

Думаю, что те требования, которые будут в команде для всех игроков, также будут касаться этих ребят. И научиться для них играть строго и дисциплинированно в обороне, думаю, намного легче, чем создавать моменты в нападении. Поэтому думаю, что единую концепцию и требования Алексея Кудашова ребята смогут принять, потому что есть целый летний месяц, ещё турниры начнутся, подготовка будет серьёзная. В первые месяцы придёт адаптация для них именно к тем требованиям, которые необходимы. Я думаю, что Алексей Николаевич сможет с этим справиться.

Ну и, опять же, сфокусируется на именно сильных сторонах этих игроков, потому что «Динамо» не хватало креатива. Огромное количество молодых ребят, которые выполняют игровое задание, но вот с креативом всегда, причём не только в «Динамо», вообще в лиге есть недостаток. Поэтому такие игроки принесут пользу.

Это хорошее приобретение, но тренерам придётся приложить усилия, чтобы адаптировать их к той системе и к той картинке, которую они хотят видеть в игре, в надёжной игре. Поэтому «Динамо» в этом сезоне уже не просто должно попадать в плей-офф, а должно продвигаться от раунда к раунду. У команды, в принципе, всё для этого есть», — сказал Коньков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, сегодня, 18 июля, Гусев подписал контракт с «Динамо». Вчера, 17 июля, Ожиганов был обменян в московскую команду из СКА.