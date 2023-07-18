В «Авангарде» рассказали, когда Корбан Найт и Рид Буше присоединятся к команде

Нападающие «Авангарда» канадец Корбан Найт и американец Рид Буше присоединятся к команде в Сочи в рамках подготовки к предсезонному турниру, который пройдёт с 3 по 8 августа 2023 года.

«Найт и Буше на данный момент заняты оформлением документов и присоединятся к команде в Сочи», — приводит сообщение пресс-службы омичей ТАСС.

Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач, набрав в общей сложности 15 очков. Найт вошёл в тройку лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф, набрав 10 (5+5) результативных баллов.

Сегодня «Авангард» объявил о подписании двустороннего соглашения с голкипером Ильёй Проскуряковым. Контракт с 36-летним вратарём заключён сроком на один год.