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Голкипер Колосов остаётся в минском «Динамо» на сезон-2023/2024

Голкипер Колосов остаётся в минском «Динамо» на сезон-2023/2024
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Голкипер Алексей Колосов остаётся в минском «Динамо» на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что воспитанник динамовской школы, а ныне игрок «Филадельфии Флайерз» будет выступать за «зубров» на правах аренды.

В прошедшем сезоне КХЛ Колосов также играл за минское «Динамо». 21-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 91,2 %. В плей-офф на счету вратаря одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 91,7 %.

Белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» 9 июля. «Филадельфия Флайерз» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером.

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