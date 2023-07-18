Голкипер Колосов остаётся в минском «Динамо» на сезон-2023/2024
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Голкипер Алексей Колосов остаётся в минском «Динамо» на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что воспитанник динамовской школы, а ныне игрок «Филадельфии Флайерз» будет выступать за «зубров» на правах аренды.
В прошедшем сезоне КХЛ Колосов также играл за минское «Динамо». 21-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых одержал 13 побед с процентом отражённых бросков 91,2 %. В плей-офф на счету вратаря одна победа в трёх матчах с процентом отражённых бросков 91,7 %.
Белорусский вратарь подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией» 9 июля. «Филадельфия Флайерз» выбрала Колосова на драфте НХЛ в 2021 году в третьем раунде под общим 78-м номером.
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