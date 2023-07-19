В московском «Динамо» раскрыли детали переговоров со СКА по обмену Игоря Ожиганова

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин раскрыл детали переговоров со СКА по обмену Игоря Ожиганова.

«Понятное дело, что если бы переговоры были совсем лёгкими и простыми, то они бы и закончились гораздо раньше. В принципе, каких-то особых суперсложностей не было, но переговоры немного затянулись. Слава богу, что всё закончилось и успешно разрешилось.

Мне тяжело судить, были ли завышены пожелания СКА. Все понимают, что Игорь – один из самых сильных российских защитников в КХЛ. И они хотели получить за него достойную компенсацию. При этом также понятно, что он недешёвый защитник, и в этом вопросе возникали определённые сложности и для нас. Здесь всё было не так просто.

Что касается определения «заморозить», то вряд ли мы были готовы это сделать. Мы находились в постоянном общении с руководством хоккейного клуба СКА. У нас не было задачи и возможности оформить сделку за один день или одну неделю. Переговоры откладывались, потом возобновлялись заново, поэтому всё и заняло практически три месяца», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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