Экс-игрок СКА — о Гусеве: такие мастера всегда на своём уровне, ниже не опускаются

Бывший игрок СКА и сборной России, чемпион мира 1993 года Сергей Пушков прокомментировал переход Никиты Гусева в московское «Динамо».

«Гусев своей игрой показывал, что он мастер высокого класса. Не зря он был одним из лучших бомбардиров СКА в минувшем сезоне. Так что, я думаю, он будет поддерживать свой уровень и в новой команде, в московском «Динамо». И с мотивацией у него всё в порядке.

Можно сказать, что Гусев — один из тех, на кого ходит зритель в нашем хоккее? С этим полностью согласен. Всегда на хороших игроков ходит зритель. Это усиление для московского «Динамо».

Такие игроки — в дефиците. Я думаю, во всех командах есть один-два игрока, на которых ходит зритель. Они все разного класса, с разным исполнительским мастерством, но такие есть. Они ведут команду за собой.

Никита ещё проявит себя в КХЛ? Да, безусловно. Это нестандартный игрок: может создать, забить, отдать. Если посмотреть статистику его голов и передач, то среди них, думаю, много решающих. Такие мастера всегда играют на своём уровне, ниже не опускаются. Как только опускаются, сами понимают: пора заканчивать. Если человек умный, он сам знает, когда лучше уходить.

31 год — это самый хороший возраст — есть опыт, мастерство, всё сложилось, только «выдавать» можно. Статистика Гусева об этом и говорит», — цитирует Пушкова «РБ Спорт».