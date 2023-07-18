Фёдоров: в футболе воруют игроков у команд? В хоккее есть определённые правила, это сложно

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о том, насколько сложно заполучить игрока в команду в КХЛ.
«В футболе всё друг у друга воруют игроков, в хоккее это не так развито? В хоккее есть определённые правила. Это сложно. Только после 28 лет игрок становится абсолютно свободным агентом, который может выбирать любой клуб по своему хотению. Но случаются разные истории. Бывает, где всё-таки финансовая составляющая присутствует. Но, как правило, вся лига этим заниматься не может.
В футболе из ЦСКА перейти в «Спартак» — это предательство? У нас в хоккее тоже такой принцип, мы не отдаём игроков своим прямым конкурентам», — сказал Фёдоров в интервью «Комсомольской правде Спорт».
Ранее Фёдоров ответил на вопрос, в чём заключается феномен «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.
- 18 июля 2023
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