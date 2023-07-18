Экс-игрок клубов НХЛ Мальгин перешёл в швейцарский «Цюрих»

ХК «Цюрих Лайонс» подписали контракт с нападающим Денисом Мальгиным, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028.
В сезоне-2022/2023 Денис Мальгин провёл 23 матча за «Торонто Мэйпл Лифс» (4 очка) и 49 игр за «Колорадо Эвеланш» (17 очков). Всего в НХЛ форвард сыграл 257 встреч, в которых набрал 81 (41+40) результативный балл.
«Денис доказал, что он один из лучших нападающих Национальной лиги [Швейцарии]. Он поможет нам в атаке и сделает нападение команды ещё более непредсказуемым», — заявил спортивный директор клуба Свен Лойенбергер.
В составе сборной Швейцарии 26-летний хоккеист принял участие в трёх юниорских чемпионатах мира, двух молодёжных чемпионатах мира, в трёх чемпионатах мира, а также выступал на Олимпийских играх в 2022 году.
Ранее Мальгин входил в топ-5 лучших по ценности хоккеистов, оставшихся на рынке свободных агентов по версии Daily Faceoff.
- 18 июля 2023
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26
-
14:20
-
14:03
-
13:53
-
13:32
-
13:08
-
12:59
-
12:51
-
12:25
-
11:48
-
11:38