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Экс-игрок клубов НХЛ Мальгин перешёл в швейцарский «Цюрих»

Экс-игрок клубов НХЛ Мальгин перешёл в швейцарский «Цюрих»
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ХК «Цюрих Лайонс» подписали контракт с нападающим Денисом Мальгиным, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан до конца сезона-2027/2028.

В сезоне-2022/2023 Денис Мальгин провёл 23 матча за «Торонто Мэйпл Лифс» (4 очка) и 49 игр за «Колорадо Эвеланш» (17 очков). Всего в НХЛ форвард сыграл 257 встреч, в которых набрал 81 (41+40) результативный балл.

«Денис доказал, что он один из лучших нападающих Национальной лиги [Швейцарии]. Он поможет нам в атаке и сделает нападение команды ещё более непредсказуемым», — заявил спортивный директор клуба Свен Лойенбергер.

В составе сборной Швейцарии 26-летний хоккеист принял участие в трёх юниорских чемпионатах мира, двух молодёжных чемпионатах мира, в трёх чемпионатах мира, а также выступал на Олимпийских играх в 2022 году.

Ранее Мальгин входил в топ-5 лучших по ценности хоккеистов, оставшихся на рынке свободных агентов по версии Daily Faceoff.

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