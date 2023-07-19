Спортдиректор «Динамо»: контракт Ожиганова переподписан не будет, это было его условие

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об условиях контракта с Игорем Ожигановым.

«Будет ли переподписан контракт Ожиганова на новых условиях? Не будет. Сохранение контракта было одним из условий хоккеиста при переходе в «Динамо». И мы изначально шли на эти условия. Его контракт рассчитан до 2026 года», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Сезон-2022/2023 стал самым результативным в карьере Ожиганова: он набрал 44 (13+31) очка и заработал показатель полезности «+18» в 77 матчах за СКА. Всего на счету 30-летнего игрока обороны 615 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 225 (68+157) результативных баллов при показателе полезности «+91».

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