Спортдиректор «Динамо»: контракт Ожиганова переподписан не будет, это было его условие
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об условиях контракта с Игорем Ожигановым.
«Будет ли переподписан контракт Ожиганова на новых условиях? Не будет. Сохранение контракта было одним из условий хоккеиста при переходе в «Динамо». И мы изначально шли на эти условия. Его контракт рассчитан до 2026 года», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Сезон-2022/2023 стал самым результативным в карьере Ожиганова: он набрал 44 (13+31) очка и заработал показатель полезности «+18» в 77 матчах за СКА. Всего на счету 30-летнего игрока обороны 615 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 225 (68+157) результативных баллов при показателе полезности «+91».
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате»:
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