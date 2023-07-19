Сопин ответил на вопрос о дальнейших целях московского «Динамо» в селекционной работе

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о дальнейших целях бело-голубых в селекционной работе.
«У нас ещё есть определённые мысли по некоторым аспектам, но главное сейчас – это понять по О’Деллу и по тому, как развернётся вся эта ситуация. Тяжело сказать, что мы закроемся, потому что селекция всегда ведётся до наступления дедлайна и конца дозаявочной компании.
Но основные и крупные мазки по комплектованию команды уже сделаны. Может быть, у нас ещё и будут некоторые точечные изменения и одна позиция будет усилена. Сейчас как раз обдумываем этот вопрос.
Мы изучаем вариант с подписанием ещё одного защитника-домоседа. На этой неделе с Артёмом и его представителями мы будем обсуждать данный вопрос. Также мы хотим находиться на контакте с Сергеем Бойковым, потому что, насколько я понимаю, конкретных предложений за океаном у него сейчас нет. Для нас было бы предпочтительно, если бы Сергей принял решение о возвращении в Россию и продолжении своей карьеры в КХЛ и «Динамо», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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