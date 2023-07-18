The Athletic оценил шансы «Каролины» подписать защитника «Сан-Хосе» Карлссона

Журналист Эрик Духачек на стайте The Athletic оценил вероятность того, что защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон перейдёт в «Каролину Харрикейнз».
«Я не первый, кто высказывает эту озабоченность, но идея снова собрать Карлссона и Брента Бёрнса в одной команде после того, как в первый раз в «Сан-Хосе» ничего не получилось, кажется немного загадочной. Оба — хоккейные альфы-самцы, проявляющие себя наилучшим образом, когда играют под первым номером. Это не значит, что такое не может сработать в «Каролине» под руководством Рода Бриндамора, который ежегодно находит способ выжать максимум из своих игроков. Но в оперативном плане «Каролина» всегда делает покупки по выгодной цене. Пока цена на Карлссона не снизится, «Харрикейнз», вероятно, не собираются включаться в переговоры.
К тому же «Каролина» близка к подписанию Тони Деанджело, если «Филадельфия» выкупит контракт. При условии положительных переговоров с Деанджело, это положит конец любому интересу к Карлссону», — сказано в статье.
- 18 июля 2023
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