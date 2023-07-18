Нападающий «Торпедо»: Ларионову только повод дай обсудить футбольный матч

Нападающий «Торпедо» Александр Дарьин рассказал, что любит футбол, и о том, что главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов также следит за этим видом спорта.

«Я люблю футбол. У меня отец — бывший футболист. С детства испытываю безумное удовольствие от возможности собраться во дворе и попинать мяч.

Почему именно «Арсенал»? От старшего брата. Он смотрел матч и на приставке всегда играл за эту команду. А когда ты маленький, то смотришь и привыкаешь. Как с салатом! Вот и сам стал смотреть и болеть за «Арсенал».

Чья игра впечатляет? Игра Букайо Саки. Молодой англичанин, восходящая звезда. Приятно смотреть на парня, который младше меня, а показывает такой зрелый уровень футбола. Играет в лучшей лиге мира и такое творит на поле!

Люблю поговорить с главным тренером на тему футбола? Игорю Николаевичу [Ларионову] только повод дай обсудить футбольный матч. Особенно если аутсайдер обыграл лидера — это ему всегда интересно.

Это как «Торпедо» сенсационно обыграло СКА без главных лидеров в составе? Это было удивительно. Я с Кириллом Ураковым на травме тогда были. Сидим, отдыхаем, и тут заходит администратор команды и говорит: «Видели? Защитник Макс Федотов сегодня играет в нападении». Первые мысли — может, опять какой-то вирус подхватили, заболели, кто-то играть не может. Такое количество людей вне заявки. Созвонился с парнями — сказали, что им дали отдохнуть. Конечно, это был крутой эксперимент, рискованный — но он удался. Думаю, в следующем сезоне мы продолжим приятно удивлять наших болельщиков и радовать их своей игрой», — сказал Дарьин в интервью Allhockey.

Ранее Дарьин рассказал о своих впечатлениях о главном тренере нижегородцев Игоре Ларионове.