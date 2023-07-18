Олимпийский чемпион Яковлев оценил шансы Мирошниченко пробиться в состав «Вашингтона»

Олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2014 года, капитан «Металлурга» Егор Яковлев оценил шансы Ивана Мирошниченко пробиться в основной состав «Вашингтон Кэпиталз».
«Думаю, шансы есть всегда. Нужно хорошо подготовиться, подойти к лагерю, и всё может быть. У него хорошие данные, и при определённом стечении обстоятельств Мирошниченко может попасть в состав», — сказал Яковлев в интервью «Газете.Ru».
«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
- 18 июля 2023
-
23:21
-
23:06
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:41
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51
-
16:38
-
16:25
-
16:12
-
16:03
-
15:44
-
15:37
-
15:28
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:26