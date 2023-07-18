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Олимпийский чемпион Яковлев оценил шансы Мирошниченко пробиться в состав «Вашингтона»

Олимпийский чемпион Яковлев оценил шансы Мирошниченко пробиться в состав «Вашингтона»
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Олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2014 года, капитан «Металлурга» Егор Яковлев оценил шансы Ивана Мирошниченко пробиться в основной состав «Вашингтон Кэпиталз».

«Думаю, шансы есть всегда. Нужно хорошо подготовиться, подойти к лагерю, и всё может быть. У него хорошие данные, и при определённом стечении обстоятельств Мирошниченко может попасть в состав», — сказал Яковлев в интервью «Газете.Ru».

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

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