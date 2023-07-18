Директор «Лады»: рассказывали, что про клуб не очень хорошее пишут, но игры всё покажут

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о критике в адрес клуба.

«В межсезонье «Ладу» активно критиковали в различных хоккейных телеграм-каналах? Лично это не читаю, но мне рассказывали, что не очень хорошее про клуб пишут. У каждого человека есть своё мнение, поэтому я не имею права запрещать про что-то писать. Давайте дождёмся старта чемпионата – игры покажут, были ли мы правы в своих решениях или нет», — приводит слова Якубова официальный сайт «Лады».

Первые контрольные игры «Лада» проведёт 28 и 29 июля в родных стенах, соперником станет альметьевский «Нефтяник». Далее автозаводцы отправятся в гости к «Ак Барсу» и «Нефтехимику», эти матчи состоятся 5 и 6 августа соответственно.

Ранее Якубов рассказал о переходе девятерых игроков СКА в тольяттинский клуб и назвал сумму компенсации, которую получили армейцы.