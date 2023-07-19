«Нынешнюю лазейку лучше прикрыть». Кожевников о российском гражданстве для легионеров КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о желании некоторых легионеров КХЛ получить гражданство России. Ранее желание получить российское гражданство выразили Брендан Лайпсик (СКА), Бреннан Менелл («Динамо») и подписавший пробный контракт с «Ладой» чех Остап Сафин.

«Расслоение в КХЛ из-за формата «жёсткий лимит, но у кого-то жёстче, чем у других» становится ещё больше, что приводит к ослаблению конкурентной среды. Это плохо и для самой лиги, и для прогресса российских хоккеистов.

Нынешнюю лазейку лучше прикрывать, пока разовые шаги не превратились в пугающую тенденцию», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Прошлый сезон Лайпсик провёл в «Металлурге», где за 65 матчей регулярного чемпионата набрал 44 (11+33) очка. В плей-офф на счету форварда 11 (2+9) очков в 11 матчах. Менелл в прошлом сезоне КХЛ набрал 24 (2+22) результативных балла за 44 матча при показателе полезности «+11».