«Ноги сами бегут, мотивация дикая». 18-летний форвард «Трактора» — о дебюте в КХЛ

Нападающий системы «Трактора» Александр Рыков поделился эмоциями от дебюта в КХЛ в прошлом сезоне. 18-летний форвард в сезоне-2022/2023 провёл шесть матчей за «Трактор».
«Эмоции непередаваемые. Немного трясло, зрители кричали, было очень атмосферно. Долго ждал первую смену. Потом выпустили, был очень доволен, ещё и вышел с лидерами в первой пятёрке, Бурдасов уступил мне место (смеётся).
Что чувствовал, сидя на лавке в ожидании дебюта? Нужно быть всегда готовым, а это тяжело. В первом периоде не играешь и сидишь весь холодный. Потом тренер говорит идти разминаться и выпускает. Когда выходишь на лёд в такие моменты, ноги сами бегут, мотивация дикая», — цитирует Рыкова пресс-служба МХЛ.
Часть прошлого сезона Рыков пропустил из-за травмы. Нападающий успел провести 20 игр за «Челмет» из ВХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков, четыре игры за «Белых Медведей», одна из которых была в плей-офф, а также шесть матчей за «Трактор».
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