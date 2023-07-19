Давыдов — о Гусеве в «Динамо»: нужны горящие глаза, только на классе не проедешь

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил трансферы московского «Динамо» в текущее межсезонье и отдельно отметил нападающего Никиту Гусева и защитников Игоря Ожиганова и Даниила Пыленкова.

«По меркам нынешней КХЛ Ожиганов, как и Гусев, — сильные приобретения. Но не забывайте, что ими летняя селекция «Динамо» не ограничивается. В частности в «моей» линии также отметил бы защитника Даниила Пыленкова — это интересный, универсальный игрок с перспективой. Жду от него сильного сезона. Тут ещё очень важна и мотивация. Мастерство того же Гусева не вызывает никаких вопросов. Другое дело, как игрок, который уже состоялся, мотивирован, насколько он голоден. Тут, наверное, и нужны бонусы.

Двух мнений быть не может — за лето состав «Динамо» укрепился, у Алексея Кудашова и его помощников появился простор для экспериментов. Не только в равных составах, но и в большинстве, где Пыленков и Ожиганов закроют синюю линию, а Гусев проявит снайперские качества.

Если говорить о Гусеве, то под него нужно выстраивать звено и находить правильных партнёров. Прежде всего дирижёра, центрального нападающего. Два года назад такой игрок у нас был — Вадим Шипачёв, сейчас нужно воспитывать нового. Думаю, наши тренеры справятся. О другом моменте для тренерской работы уже сказал выше — о мотивации игроков. «Динамо» — такая команда, где нужны горящие глаза, только на классе у нас не проедешь», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011).