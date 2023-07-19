«Он наш лидер». Главный тренер ЦСКА высказался о продлении контракта с Окуловым

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о продлении контракта с одним из лучших бомбардиров армейского клуба Константином Окуловым до 2025 года.

«Наш менеджмент классно сработал, Константин принял наше предложение, подписал контракт. В то время было немного мыслей об этом, но я рад за Константина — он огромная часть нашей команды, наш лидер. Он это доказал, второй подряд Кубок, который наша команда выиграла, говорит об этом», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом ЦСКА в минувшей регулярке КХЛ. Окулов забросил 18 шайб, отдал 36 передач и суммарно набрал 54 балла в 60 встречах. Кроме этого, форвард завершил победный розыгрыш Кубка Гагарина на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 27 матчах.