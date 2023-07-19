«Он наш лидер». Главный тренер ЦСКА высказался о продлении контракта с Окуловым

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о продлении контракта с одним из лучших бомбардиров армейского клуба Константином Окуловым до 2025 года.
«Наш менеджмент классно сработал, Константин принял наше предложение, подписал контракт. В то время было немного мыслей об этом, но я рад за Константина — он огромная часть нашей команды, наш лидер. Он это доказал, второй подряд Кубок, который наша команда выиграла, говорит об этом», — цитирует Фёдорова ТАСС.
Напомним, нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом ЦСКА в минувшей регулярке КХЛ. Окулов забросил 18 шайб, отдал 36 передач и суммарно набрал 54 балла в 60 встречах. Кроме этого, форвард завершил победный розыгрыш Кубка Гагарина на втором месте в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 20 (6+14) очков в 27 матчах.
- 19 июля 2023
-
11:20
-
10:55
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
02:11
- 18 июля 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:21
-
23:06
-
22:41
-
22:22
-
22:10
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:41
-
20:14
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:07
-
18:47
-
18:28
-
18:11
-
17:55
-
17:40
-
17:24
-
17:15
-
17:06
-
16:51