Дементьев — об усилении «Динамо»: имена на бумаге — это одно, а результат может быть иным

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил переходы нападающего Никиты Гусева и защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо».
«Подписав таких игроков, как Никита Гусев и Игорь Ожиганов, команда «Динамо» провела интересную селекцию в межсезонье. Но любые имена на бумаге – это одно, а результат может быть совершенно иным. Дай бог, чтобы всё сложились. Ожидания от игры «Динамо» велики, хорошие мастера в составе, и важно, чтобы они, в первую очередь, были в форме и здоровы.
Гусев и Ожиганов очень давно знают друг друга, оба воспитанники Геннадия Геннадьевича Курдина из московских «Белых Медведей». Я помню, как они были ещё совсем молодыми ребятами. Теперь снова играют вместе в одной команде в Москве. Желаю им удачи», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».
В прошлом регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков. Ожиганов в 62 матчах регулярки сезона-2022/2023 набрал 37 (11+26) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Ожиганова 7 (2+5) результативных баллов.
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